「大鵬灣遊艇帆船系列活動」將於4月13日熱鬧登場，是國內最大規模的帆船賽事，還有免費體驗搭乘遊湖船與比基尼婚紗免費拍等活。（潘建志攝）

今年台灣燈會大成功，舉辦場地大鵬灣知名度大增，緊接著國內最大規模的帆船賽事「大鵬灣遊艇帆船系列活動」將於13至28日登場，今年除了在開幕日營造重型帆船全艦飾呈現，還有免費體驗搭乘遊湖船與比基尼婚紗免費拍活動，熱鬧非凡。

「大鵬灣遊艇帆船系列活動」每年固定於4月第2周舉辦，連續3周末活動，是大鵬灣年度最大盛事。今年特別在開幕日營造出重型帆船「全艦飾」呈現，所謂全艦飾是指船上掛滿信號旗，表達最尊榮致敬之意，以往僅出現在軍港軍艦，非常難得。

活動首周地點在大鵬灣國際休閒特區遊艇碼頭，第2、3周在帆船基地舉辦。第1周舉辦重型帆船邀請賽、創意環保船設計競賽，現場有免費體驗遊湖船及重型帆船、免費兌換啤酒及蜂蜜檸檬。

第2周舉辦風帆繞灣賽及小琉球橫渡賽，現場有搖滾樂團演出、免費藍染與編織體驗；第3周舉辦水上闖關王競賽，現場有舞蹈大賽、免費體驗獨木舟及SUP、免費兌換啤酒或咖啡。

主辦單位與東方度假酒店規畫「東方逍遙遊專案」，鵬幅觀光遊艇「經典遊程」及「饗宴遊程」，帆船基地「帆船搭配獨木舟享8折優惠」，並搭配在地20間業者推出優惠，另外還有在地美食伴手禮、樂團演出、哈雷超跑、婚紗產業等展演。

(中時 )