今年台灣燈會期間，新住民藝術主燈「海之女神」是人氣最高花燈之一，2萬張海之女神明信片也全部發送一空，讓不少拿不到的民眾扼腕。在燈迷千呼萬喚下，縣府加印4款1套明信片終於完成，14日將在新住民市集放送，限量1000份。

海之女神明信片是由縣府社會處，委託屏東大學文化創意產業學系設計製作，4款1套。「光柵版」只要上下移動就可看見女神白天與晚上不同的風情；「刮刮卡」則是用刮棒在全黑卡片上刮出女神換上金裝的樣貌；「立體版」可讓女神站起來，「夜光版」則是有螢光效果的女神。

為了嘉惠燈會期間向隅的民眾，新印製1000份明信片套組，將在於14日新住民市集發放。民眾只要到3個攤位消費，並選擇2個文化體驗或法令宣導，就可分別獲得1顆章，集滿5顆章並打卡按讚就可獲得明信片套組，每人限領1組，發完為止。

屏東縣新住民市集辦理至今已邁入第3年，4月至11月每月第2周星期日下午2點到6點，在屏東市中山路孫立人將軍行館舉行。除了市集活動，縣府也每季安排多元文化講座，詳情可至屏東縣政府官網或臉書「WOW新住民市集」查詢。

(中時 )