屏東縣九如鄉農會經10年選種培育新種黃金果。（潘建志攝）

黃金果引進台灣多年，因果實小及夏季果肉易褐化等問題，推廣不易。九如鄉農會總幹事龔泰文和弟弟龔泰安歷經10年選種培育，終於培育出大果種及四季種2種新品種，大果種一顆可達2台斤重，幾乎是一般果實2至3倍大，1顆可賣400元。

龔泰安說，黃金果原產地在菲律賓及夏威夷，引進台灣時因果膠含量高，吃起來很黏手，不受到民眾歡迎。因對新興果樹有興趣，他們一年一年不斷找出變異種種子，進行選種培育，終於成功培育出大果種及四季種。

大果種主要產期在6到8月，果實重1顆可達2台斤，售價可達400元，是禮盒包裝首選；四季種每顆約400至500公克，一年四季都可結果，果質佳、甜度可達18度，尤其冬果更是可口。

黃金果吃起來口感類似鳳梨釋迦，但水分更多更甜美。配合九如鄉耆老村北玄宮舉辦台灣蘭花節，現場開放民眾試吃，多數人沒見過黃金果，但吃過後都直呼好吃、連連稱讚。龔泰安說，黃金果產量不多，目前少量上市早被訂購一空，要等到盛產期才有貨。

(中時 )