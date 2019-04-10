睽違4年，台東高中男子籃球隊再度拿下HBL全國高中籃球聯賽乙組冠軍，教練及選手們9日光榮返校，教練邱聖豪說，這支球隊在偏鄉資源短缺及身材矮人一截等先天條件不足的情況下，靠著嚴守紀律及「沒有明天」的打法拚盡全力奪冠，不過他們只高興1天，明天開始又要為下個球季備戰。

東中男籃19位隊員在教練邱聖豪帶領下，從去年12月底預賽開始，在全國270多支隊伍中一路過關斬將，擠進全國8強，7日晚間順利摘下HBL全國高中籃球聯賽乙組冠軍，是該校繼103學年拿下冠軍後，睽違4年，重返榮耀。

有視覺障礙的隊員唐碩甫說，雖然平均身高矮人一截，但是靠著不斷確實卡位、身體接觸，讓對手覺得很煩，加上平時累積的耐力與體力，將劣勢轉為優勢。

邱聖豪說，東中男籃在國中端，素質跟條件比外縣市有很大的落差，他以第2場對戰建中為例，建中都來自國中名校的頂尖球員，宛如土雞對戰貴族，但是東中的孩子可以不用再意對手顯赫背景，把每場球都當作是最後1戰，用盡全力、用盡生命去打這場球，置之死地而後生的拚戰，被稱為「沒有明天」的打法。

校長蔡美瑤說，偏鄉球員來源青黃不接、參賽經費僅能仰賴政府補助、社會資源有限，邱聖豪的犧牲奉獻、執教功力，加上選手嚴守紀律的態度及拚戰精神，都是奪冠的重要因素。

(中時 )