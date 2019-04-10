儘管徵召不順，中華女足卻在卡達愈踢愈好，10日靠著包欣玄「梅開二度」，與陳燕萍、曾淑娥各進1球，以4比1完勝伊朗，3戰全勝拿下C組冠軍，挺進東京奧運亞洲區資格賽第3輪，突破上屆資格賽成績！

本次東奧女足亞洲區第2輪資格賽C組賽事在第三地卡達進行，中華隊連勝巴勒斯坦、菲律賓之後，對上1勝1負的伊朗，只要不輸就能以C組第1晉級第3輪的亞洲最後8強。中華隊與伊朗上屆資格賽在首輪交手，中華隊1比0獲勝。

中華隊開賽攻勢凌厲，包欣玄、陳燕萍先後破門，迅速取得2比0領先，也吃下定心丸。接著隊長王湘惠在右路送出漂亮過頂直傳，卓莉萍殺入右側禁區被門將撞倒，裁判吹判12碼球，曾淑娥操刀勁射破門，上半場中華隊3比0領先。

換邊再戰，包欣玄再次展現個人能力，抓住伊朗兩名後衛沒有果斷清球的機會，將球截走並於禁區邊緣起左腳射門，精準打入球門左下角。4球落後的伊朗奮力反撲，卻只靠一記遠射吊門打破鴨蛋，無法阻止中華隊昂首晉級。

C組賽事結束，中華隊3戰全勝出線，菲律賓最後一役7比0大勝巴勒斯坦，2勝1負獲C組第2，伊朗1勝2負，巴勒斯坦3戰全敗墊底。

東奧女足亞洲區第2輪賽事全部結束，緬甸、越南分別以A、B組冠軍出線，加上直接進入第3輪的澳洲、中國大陸、北韓、南韓、泰國共8隊，將抽籤分為兩個小組進行單循環賽，再取分組前2進行最終輪4強賽，決定亞洲兩張門票誰屬。

(中時電子報)