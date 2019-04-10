拚觀光，除要美觀也要維護安全！北觀處所屬觀音山國家風景區自民國97年台64線快速道路完工後帶來大量的遊客，惟位於該快速道路觀音山交流道周邊道路指示牌不明確，常常接獲迷路遊客的詢問電話。

觀音山交流道周邊道路指示牌施工前。（北觀處提供）

北觀處為加強引導車輛能順利進入觀音山國家風景區，於去(107)年邀集交通部公路總局、新北市政府交通局、觀光旅遊局、五股區公所及新莊地政事務所等單位共同會勘研商解決之道。

除依據「道路交通標誌標線號誌設置規則」規定，增設3組道路指示牌外，亦獲得交通部公路總局同意，拆除該交流道安全島上原有雜亂招牌，設置觀音山字形Logo藝術雕塑，該雕塑品書法字體係由中華書道學會書法家劉榮欽老師所書寫，字體流暢色彩鮮明，非常吸睛，另為解決舊有行人號誌擋住景觀視線問題，經協調新北市政府交通局於近日完成斑馬線行人號誌(小綠人)遷移，讓整體景觀畫面更清晰完美。

(中時電子報)