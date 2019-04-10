春夏來聽交響樂！第4屆的2019誠品室內樂節將邀請俄羅斯傳奇權威天團「Borodin弦樂四重奏」睽違14年來台，5/11、5/12一連兩場帶來正宗蕭士塔高維契曲目；魅力席捲歐陸的韓國「Novus弦樂四重奏」6/22首次來台演出。台灣團隊實力同樣堅強，4/28由NSO首席李宜錦領軍的「Infinite首席四重奏」揭開室內樂節序幕，5/25則由台灣新秀「藝心弦樂四重奏」帶來台灣旅美作曲家陳士惠的精彩作品。「2019誠品室內樂節」4大天團、15部經典，橫跨古典、浪漫、現代的精彩演出，讓樂迷一飽耳福。

「Borodin弦樂四重奏」是金氏世界紀錄最長壽的弦樂四重奏，被譽為世界上最偉大的弦樂組合之一。創團之初與俄國作曲家蕭士塔高維契合作緊密，過去蕭氏經常將新作品交由他們私下演奏，因而獲得了許多作品詮釋上的建議，能夠確切掌握蕭氏作品蘊含的意義及情感Borodin弦樂四重奏這次來台將呈現蕭氏處在蘇聯音樂批鬥後期的創作：表現內心矛盾糾葛的第四號、與獻給第二任妻子的第九號弦樂四重奏！

平均年齡30歲的「Novus弦樂四重奏」各個英俊挺拔，小提琴手金煐煜激似王力宏、大提琴手神似藝人藍鈞天，不論個人魅力或演奏實力都令人著迷，師承德國天團Hagen Quartet的他們，曾獲薩爾茲堡莫札特音樂大賽冠軍、慕尼黑ARD國際音樂大賽亞軍等大獎，是首個奪得歐洲重要音樂獎項的韓國樂團，Hagen Quartet首席小提琴手盧卡斯．6/22首次襲台的他們將帶來室內樂最廣為人知的舒伯特《死與少女》，展現風靡歐陸的歐巴魅力！

魅力席捲歐陸的韓國「Novus弦樂四重奏」6.22首度來台演出獻給誠品表演廳，不僅平均年齡30歲的歐巴團員顏值超高，更以超強實力拿下慕尼黑ARD國際音樂大賽銀獎等。（誠品提供）

(中時電子報)