春天天氣多變化，這幾天台灣熱如夏，昨日氣象局也發布今年第一次高溫警訊，今（10日）白天為多雲到晴，白天高溫落30～34度，東南部地區會有焚風發生的機率，不過到了傍晚鋒面接近，北台雲量也增多，局部地區恐出現短暫陣雨。另今日竹苗以北擴散條件較差，外出請注意。

今日台灣各地及澎湖大多為晴到多雲的天氣，白天天氣偏暖，東半部地區及金門、馬祖有局部短暫陣雨，午後西半部山區亦有零星短暫陣雨；下午起鋒面通過及東北季風稍增強，北部及東北部天氣稍轉涼；北部地區將轉為有局部短暫陣雨；金門、馬祖及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度；東南部地區有焚風發生的機率，請注意。

氣溫方面，今日白天晴朗溫暖，高溫上看到30至33度，中南近山區地帶以及東南部有機會到34、35度。紫外線指數為過量或危險等級，外出需做好防曬工作並多補充水分。

值得注意的是，今日傍晚起鋒面通過，東北季風增強，北台灣雲量也開始增多，局部地區有機會出現短暫陣雨，東半部局部地區出現短暫雨機率也會提高，中南部則不受影響。

另民眾關心的空氣品質，今日花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級。但要注意明天竹苗以北擴散條件較差，上午局部地區可能達橘色提醒等級，待到午後鋒面通過及東北風增強，空品才回逐漸改善。

(中時電子報)