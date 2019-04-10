紅襪今天在主場開幕戰前舉辦了盛大的儀式，展示去年世界大賽冠軍獎盃並頒發冠軍戒指，比賽卻擺脫不了今年的開季低迷，賽揚獎左投賽爾（Chris Sale）4局上更被藍鳥的小古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）盜本壘成功，顏面無光。

賽爾今年開季吞下2連敗，自責分率高達8.00，今天回到芬威球場登板，3局上先失兩分，4局上再被葛瑞丘（Randal Grichuk）、楊森（Danny Jansen）、古瑞爾敲安，捕手瓦茲奎茲（Christian Vazquez）還出現兩次補逸，讓藍鳥4比2反超，古瑞爾還進占三壘。

藍鳥小古瑞爾盜本壘成功。（路透）

儘管三壘有人，賽爾仍選擇用揮臂式投法，結果古瑞爾趁著左投背對三壘的視線死角，冷不防起跑衝向本壘。賽爾匆促間投了顆大暴投，古瑞爾也一溜煙滑進本壘，攻下藍鳥的第5分。

賽爾先發4局失5分退場，自責分率漲到9.00，也成為敗投候選人。去年菜鳥球季僅1次盜壘成功的古瑞爾，則締造大聯盟本季首次盜本壘成功。藍鳥上次盜本壘成功的快腿是皮拉（Kevin Pillar），在去年3月31日對洋基之戰得手。

MY LOURDES, THAT MAN CAN RUN. #PiñaPower🍍 | #LetsGoBlueJays pic.twitter.com/jiRuUVtiC6 — Toronto Blue Jays (@BlueJays) 2019年4月9日

(中時電子報)