在「山海樓」可以嘗到許多台灣古早味的功夫手路菜。(圖／姚舜)

「山海樓」裝潢陳設古風洋溢，展現台灣早年大戶人家宴會風範。(圖／姚舜)

《台北米其林指南2019》今（10)日正式公布摘星餐廳，據調查，除「鮨天本」、「Logy」與「Impromptu」等板前料理餐廳在今年台北米其林指南中都將入書摘星，永豐餘生技投資經營的高檔台菜餐廳「山海樓」，將繼2018年「金蓬萊遵古台菜」與「明福台菜海產」餐廳之後，成為台北最新得到米其林指南肯定的台灣餐廳。

「山海樓」成立於2014年，最早開在台北市中山北路二段，2018年搬遷至仁愛路二段重新出發，餐廳標榜以台灣原生品種食材，復刻老台菜美食饗宴，並以找尋、傳承、創新訴求讓 精緻台灣手路菜再現。為了復刻1930年代的宴客氛圍，餐廳特別向法國高端瓷器品牌LEGLE訂製專屬餐具，餐廳並獨樹一格的庭園景觀，栽種台灣原生草木，從內裝風格到食器選用，精心打造，傳遞宴會主人的用心款待。

「山海樓」餐廳內設有食材室，隨著季節陳列不同的季節蔬菜及野生魚貨，每天從永豐餘自家有機農場及漁港直送，強調「從產地到餐桌」讓客人可以吃到真正當令的味道。

「山海樓」菜單上菜色強調用的是永豐餘生技GREEN ＆ SAFE 有機安心食材，以及專注於培育台灣原生品種的在地良農。招牌菜式之一「山海豪華拼盤」內含：人蔘豬心、甘蔗燻雞、手工現灌香腸、肝花、三色蛋中卷與達那滷鮑魚等六道手路菜，盛裝於充滿復刻美感的餐具器皿上，展現宴客時的氣派與熱情。「掛爐燒雞」也是「山海樓」一絕，選用台灣原生種的放山古早雞，由行政主廚求教蓬萊閣老師傅，親自傳授三吃做法。一吃以特製比例的豆腐乳醃料下去醃製再烤的雞肉；二吃滷絲、酸菜，佐以烤雞時流下來的雞汁做調味；三吃刈包，內餡可夾筍絲、酸菜與雞肉。

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