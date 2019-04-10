(中央氣象局)

地牛又翻身！今(10)日上午6時57分左右，台灣發生有感地震，東部海域4.9地震，花蓮最大4級，台北地區明顯感受好幾秒的搖晃。從昨晚起至今，已發生4起地震，時間分別是昨晚23:13、清晨4:24、清晨6:57及7:10小區域地震。

地震測報中心副主任陳國昌表示，昨晚23:13規模5.0與清晨4:24規模4.7有感地震，震央皆發生在陸地，與花蓮南澳海盆有關，屬中小型地震，不排除可能是去年0206花蓮大地震的餘震，他指出以往發生的大型地震，餘震皆可能持續好幾年。

陳國昌表示，今清晨6:57規模4.9及7:10規模3.5小區域地震，其震央在台東和平海盤隱沒帶碰撞造成，屬於個別單獨地震與先前兩個無關。陳國昌提醒，未來3天，花蓮外海不排除可能還有3以上餘震，還會再持續觀察。

從昨天下午震到今天早上，8小時連4震，PTT網友們驚呼，「整個晚上都在微微抖」、「花蓮好恐怖QAQ」、「東華真的很嚇 」、「東華+1 超大蹦的聲音」，連早起上班的民眾也嚇到「捷運停了」、「原来捷運中途停是這個原因」。

(中時電子報)