◎中國時報

國民黨基層籲請高雄市長韓國瑜出征2020心切，中央委員徐正文9日召集22縣市黨代表，「五案齊進」呼籲黨主席吳敦義盡速徵召韓國瑜代表國民黨參選2020總統大選。徐正文強調，民進黨4月就會決定總統提名人選，國民黨直到7月底才召開黨代表大會，「到時一切就太遲了」，要求黨中央5月前召開大會，正式徵召韓國瑜參選總統。

蔡賴周一會「先禮後兵」，昨日相繼召開記者會，亮底牌表達強硬立場！蔡英文總統率先開炮，強調執政黨提名要考慮對國政造成的影響，對初選是否延後等技術性問題，要黨中央保持最大彈性，讓協調小組能尋找出最佳勝選組合；賴清德隨後表達參選的決心不變，並嗆蔡「我若贏得初選，她也ㄧ樣要能夠支持我！」

從蔡英文昨日記者會談話可看出，為解除賴清德挑戰的困局，促成「蔡賴配」已是小英心中最大的選項，無論是要求團結還是顧全大局，都是希望賴清德被勸退，至於技術性問題，她說得很清楚，丟給黨中央去尋求解套。

民進黨中執會今登場，中執委是否提案延長初選等修改遊戲規則，讓初選進延長賽，今天攤牌！據知，為了解中執委想法，五人協調小組成員在中執會開議前，將出面邀約部分中執委午餐，做最後努力。

◎旺報

大陸國務院關稅稅則委員會8日發布通知，從9日起調降進境物品進口稅（行郵稅）稅率，並將重點放在日用消費品領域，例如食品等稅率由15%降至13%，這意味出國旅遊購物、個人海淘的消費者將直接獲益，同時擴大來看，包含航空、出境旅遊與跨界物流等相關概念股，也將直接受益這波稅率新政。

面對2019年全球景氣的下沉壓力，大陸提振經濟從「減稅降費」做起，從今年初開始，短短3個多月時間，自個人所得稅法減負、增值稅稅率調降，直到最新的行郵稅稅率下調，已然組成棒棒串連的「減稅接力賽」，讓大陸官方透過降民生負擔、達到刺激消費、拉抬今年經濟表現的賽道上，在第1季取得漂亮開局。

近年來大陸的消費潛力呈現大爆發走勢，尤其是在飲品業的競爭態勢日趨白熱化，整個規模超過1000億（人民幣，下同），一線城市咖啡市場更成為兵家必爭的一級戰區。從去年至今，各路投資機構都看好飲品市場的爆發力，紛紛砸重金卡位，包括瑞幸咖啡、煮葉、喜茶等品牌都受到投資機構的熱捧，注入不少銀彈，搶占市占比，迎接新的消費時代。

近來大陸中央積極擴內需穩增長，加速轉換成長跑道，由消費逐步取代出口，目前這股力量正在發酵。中國商業聯合會與中華全國商業信息中心9日聯手在北京公布報告顯示，2019年大陸將促進形成強大國內市場，為經濟平穩運行提供有力支撐。預計2019年消費品市場成長率在8.5%左右，保持與去年一樣的成長步調。

◎工商時報

股王大立光11日法說行情未演先轟動，瑞信及德意志證券兩大外資啟動新一波調升目標價風潮，分別上看5,400元及5,200元，帶動大立光9日股價大漲5.43％、收波段新高達4,850元。市場高度期待股王法說釋出好消息，進而激勵外資機構再度瞄準「6」字頭目標價。

自稱為「務實主義者」的台中市長盧秀燕，9日在工商時報主辦的【翻轉經濟 富強台中】產業論壇致詞時特別強調，城市要有自己發展方向，因為各城市會彼此競爭，因此，台中市將建立國際化、現代化及科技化的優質經濟發展城市，不只「求有」而已，一定要做到最好。

單就主要機構對2019年全球經濟成長率預測僅微幅下修看來，今年全球景氣應無大礙，頂多是表現不如過去兩年亮眼。但為何去年第四季後，金融市場猶如驚弓之鳥，一有風吹草動，就出現劇烈波動？到底它們在怕什麼？

CRIF中華徵信所9日首度公布東協台商1,000強排名，千大東協台商總營收逼近新台幣3兆6千億元，獲利突破千億元大關，且在根基紮實下，逾七成台商都能賺錢，顯示這個20億人口的內需市場具誘人之處。

(中時電子報)