以色列9日舉行國會選舉，投票結束後的出口民調顯示，現任總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）所領導的聯合黨（Likud Party），還有主要對手甘茨（Benny Gantz）領導的藍白聯盟（Blue and White）旗鼓相當。

投票結束後，以色列主要電視台所做出口民調顯示，現任執政聯合黨將可贏得33至36席，而甘茨領導的藍白聯盟則能贏得36或37席。

以色列630萬合格選民預定選出國會120個席次，大部分地區投票在台灣時間10日凌晨3時結束，而結果預料會在台灣時間10日上午揭曉。

如果69歲的尼坦雅胡獲得連任，5度擔任總理，將超越開國總理班古里昂（David Ben-Gurion），成為任期最長的總理。他自稱是以色列安全及經濟成長的保證人，而在政策上，很可能會兼併約旦河西岸，挑戰聯合國所主張以國和巴勒斯坦分別建立兩個政府，和平共存的「兩國方案」，而激怒巴勒斯坦人與阿拉伯世界。

尼坦雅胡作風民粹，因貪污傳聞不斷而漸失民心，以致許多以色列選民希望換人做做看，因此一般認為，這場選舉是對他的信任公投。

(中時電子報)