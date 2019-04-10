今年是台北市立交響樂團創團50週年，將舉辦一系列活動，首先揭開序幕的是「50特展」，帶著民眾探看台北市立交響樂團50年來一路發展的重要軌跡。

台北市立交響樂團團長何康國在記者會上表示，台北市立交響樂團成立於1969年，與阿姆斯壯登陸月球同一年，樂團與這個世界一起成長，這次的北市交「50特展」將以「時間交響」與「空間再現」兩大主軸為策展邏輯，讓民眾一同感受幕啟之前的努力與一路走來的軌跡。

在「時間交響」的迴廊上，北市交的大事與世界時事同時延展。在「空間再現」的走廊，北市交則重現各種場景讓觀眾體驗樂團半世紀以來的營運與蛻變，前台從觀眾最熟悉的海報開始，一路展現北市交歌劇代表作《蝴蝶夫人》模型與服裝。後台則設計了候演區與排練室，讓民眾一探音樂家後台人生。

「50特展」之外，北市交50週年演出系列活動還有5月18日的亞洲交響樂團高峰會及5月19日的「台北交響曲」TSO 50週年團慶音樂會。

(中時 )