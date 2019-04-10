陳水扁與三名年輕女生對著鏡子自拍合照。(擷取自陳水扁新勇哥物語)

申請保外就醫的前總統陳水扁，日前在臉書粉專「陳水扁新勇哥物語」PO出一張與三名年輕女生對著鏡子自拍的合照。對此，國民黨發言人洪孟楷諷刺表示，從上任後信誓旦旦地宣告要司法改革的總統蔡英文，到底改革了什麼？而這張照片已幫蔡英文做最佳定調。

洪孟楷在臉書指出，扁從「不要po網」到「自己po網」，張張照片都是對蔡英文的嘲笑。洪說陳水扁從每天利用臉書針對政治議題發表言論，參與相關活動，在電視台節目錄影播出外，如今更PO出與三位女性的自拍照片。照片中陳水扁神清氣爽、臉色紅潤，「哪有像個需要保外就醫的病人模樣？」洪說從過去參加活動謹慎要合照者「不要po網」，如今卻大方自拍後「自己po網」，阿扁能如此肆無忌憚和囂張，其實就來自於現任執政者的跛腳，扁根本已吃定蔡英文。

「從2016年上任後信誓旦旦地宣告要司法改革的蔡英文，如今兩年十個月過去，到底改革了什麼？」洪說最讓大家有感的就是讓受刑犯屢踩紅線卻毫無作為，司法改革的成績單，就是讓貪污犯拿手機與女性自拍，畫面會說話，阿扁這張照片已幫蔡英文做最佳的定調。洪說蔡英文是中華民國的總統，但這兩年十個多月卻對台灣的民主法治傷害極深，而讓陳水扁越來越囂張，就是蔡英文對不起中華民國的地方。

洪孟楷說蔡英文的跛腳及民調低落，連能否代表民進黨競選爭取連任都有很大困難，根本無力也無法處理陳水扁的保外就醫議題，所以只能放任受刑人趴趴走，而三不五時po上網的照片，都是對於蔡英文的嘲笑。

(中時電子報)