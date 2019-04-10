農委會今年被藍委踢爆為「加強農業訊息因應」編列1450萬預算，被外界砲轟質疑花公帑買網軍，時代力量立委黃國昌1月23日質詢該會防檢局「領犬員不足、還要掃犬舍」，甚至內部高官震怒耍官威要徹查洩密者，黃國昌本人昨在臉書爆氣發文，竟將這件事列為假訊息，簡直是莫名其妙，可惡至極。

日前有媒體報導，基層領犬員投訴人員編制不足外，甚至要幫忙掃犬舍，黃國昌對此在今年1月在審總預算時，已針對此事公開要求農委會改善，農委會並未解決此領犬員的困境，還有官員耍官威要領犬員錄音自白，再度接獲領犬員投訴，黃國昌也持續跟蹤此事。

黃國昌臉書。(圖/引自 黃國昌臉書)

但令黃國昌火大的是，沒想到，農委會昨竟然在今天提交給立法院關於假訊息的專案報告，「將他的臉書發文列為假訊息，簡直是莫名其妙，可惡至極」，對於農委會搞這種「欺騙社會的兩面手法，無法容忍」，要求農委會馬上更正並公開道歉，不要再胡扯。農委會知悉此消息後，將於今日立院針對假訊息一事進行報告。

網友對此紛紛表示，「1450果然沒有領錢不辦事」、「這個真的太扯了」、「農委會水準就是笑話」、「這個好笑了…沒能力做就直接列為假消息直接忽略不做」、更有網友譏諷「拍謝啦，趕業績湊數搞錯惹」、「威脅到DPP都是假消息」、「沒事兒，任何不利當朝的都是假消息」。

(中時電子報)