位在台北市南京東路、松江路口的〈丰禾日麗〉，裝潢簡約帶一點時尚，設計師用復古花磚、磨石桌面與木頭窗棱呈現台灣早年百姓家常況味。（圖／姚舜）

〈丰禾日麗〉的〈古早味滷豬腳〉滷得很透，豬皮油光透亮口感彈Q，豬肉軟嫩入味，非常開胃下飯。（圖／姚舜）

王品集團台灣事業群拓版圖再創中式餐飲新創品牌「丰禾日麗」，位在台北市南京東路與松江路口的首家門市將於今（10)正式開幕，

為慶祝開幕並推出優惠活動：1.今（4／10）日起至4／16日到店用餐即送開運紅包，每桌限領乙個，每日限量100個，領到紅包可參加抽獎。2.4／20日與4／21日餐廳厝邊鄰居作伙消費，四人同行用餐即贈送「入厝三寶」小菜，價值450元的內容有梅子蜜汁雞、麻油松阪豬油飯、桂圓小湯圓。

〈紅燒虎掌〉是將紅燒滷製的豬膝韌帶，鑲嵌在切段用雞湯煨過的大黃瓜內，是一道傳統的功夫手路菜。（圖／姚舜）

享用以豬膝蓋韌帶烹製的〈紅燒虎掌〉，可以淋上主廚特調的滷汁提味。（圖／姚舜）

〈丰禾日麗〉的〈古早味白菜滷〉烹製的頗道地，除了大白菜外，尚有金針菇、香菇、木耳、筍片、紅蘿蔔，最上層並舖了現炸的蛋酥。（圖／姚舜）

〈丰禾日麗〉是王品集團第一個自創的台灣料理品牌，也是王品台灣事業群旗下第22個餐飲品牌。首家門店占地近百坪、設有108個客席座位，菜單上的菜式涵蓋台南府城、宜蘭、 客家，以及部位江浙與川味家常菜，除了單點外，並有2人與4人合菜套餐讓家庭或多人共享上班族選擇。餐廳的平均客單價目標訂在410元左右，年底前希望再開出第2家，3年內希望開出8家。

〈丰禾日麗〉的〈肉臊飯〉的肉臊，共用了豬腳、豬皮和豬頸3個部位先分別炒過再滷製，形色味皆很誘人。（圖／姚舜）

王品集團以西式套餐起家，但為貼近常民飲食消費習慣，近年積極發展亞洲菜系與中式餐飲，如今新創台菜品牌〈丰禾日麗〉，主廚林榮璋原是〈王品牛排〉主廚，但年輕入行時學的是中菜，在加入王品集團前更曾在高雄與台南等多家知名中餐廳歷練習藝，如今換軌在〈丰和日麗〉掌廚，王品高層透露，品牌發想與菜單內容最早就是由「阿璋師」林榮璋提議，。

〈府城肉臊芋糕〉其實就是古早味的〈芋籤粿〉，可以配飯、也可當點心，都好吃。（圖／姚舜）

享用〈府城肉臊芋糕〉時，也可以淋一點主廚特製的醬汁提味。（圖／姚舜）

「王品，為什麼不能為大家燒一頓最簡單的飯菜，就像媽媽在家為我們做的一樣？」，就是阿璋師在會議時舉手提議，王品集團調動組織創業小組一起籌備了半年開出〈丰禾日麗〉新品牌，品牌命名很「清新」並帶有「文氣」，菜單上多數菜式則「返祖」、「復古」，有一股「戀戀古早味」的情懷。

王品〈丰禾日麗〉的手作小菜品項多樣且味道不俗，圖中的〈蜜漬胡蘿蔔〉乍看似〈糖漬地瓜〉，平常不吃紅蘿蔔的人都擋不住。（圖／姚舜）

總共用了5顆蛋煎製的〈茶油燒蛋〉，是非常下飯的庶民家常料理。（圖／姚舜）

電影《總鋪師》中有一句詞：「心若歡喜，菜就好吃」。林榮璋一直在想著「復刻媽媽味」，所以〈丰禾日麗〉雖是王品啼聲初試創立的台菜品牌，但因「心中有感」，所以他領著廚藝團隊做出的菜式，有模有樣、有板有眼、·有滋有味，不會「走鐘跳痛」，非常難得。

〈蒜酥美人腿〉是用筊白筍和四季豆一起以爆香的蒜酥合炒，每盤180元，也是道下飯菜。（圖／姚舜）

我很仔細地看了一遍〈丰禾日麗〉菜單上的菜式，嚴格說來並沒有什麼浮誇矯飾的「宴客大菜」，多數都是常民美食，且一律都很「下飯」，這樣的菜單舖陳理念，忠實且誠懇地反應了一般人外食的最基本慾求。難得的是，〈丰禾日麗〉菜單中除有台灣古早味，更有一些「功夫菜」、「手路菜」，甚至「酒家菜」，這也反應出王品集團這回是以謙卑、謹慎的態度切入台菜市場。

〈梅干菜扣牛肉〉是以油花豐富的美國帶骨牛小排取代豬五花肉，與味道鹹香並帶有甘味的梅干菜合蒸，成菜後風味與口感很誘人。（圖／姚舜）

〈古早味白菜滷〉作得夠不夠「台」，關鍵是扁魚乾和炸得香酥脆的蛋酥，著名酒家菜、「解酒菜」〈魷魚螺肉蒜〉好吃與否的關鍵是那螺肉用的是不是日本罐頭螺，〈丰禾日麗〉的廚藝團隊沒有忽視這些「眉角」細節，所以作出的菜式味道通得過考驗。

王品〈丰禾日麗〉的〈魷魚螺肉蒜〉用料豐富，除了日本螺肉和阿根廷魷魚外，湯內還有開陽、香菇、筍片和豬肉。（圖／姚舜）

〈丰禾日麗〉的〈雪菜蒸午魚〉是將味道鹹香鮮的雪菜，鑲嵌在午魚的魚腹中蒸熟，魚肉細緻、風味很好。（圖／姚舜）

〈功夫芋泥雞〉、將鹹香雪菜鑲嵌在午魚腹內清蒸上菜的〈雪菜蒸午魚〉、以美國帶骨牛小排取代豬五花肉蒸製的〈梅干菜扣牛肉〉，以及用豬膝蓋內韌帶作的〈紅燒虎掌〉，都是〈丰禾日麗〉菜單上非常用心烹製的「21世版新台灣料理」，這幾道菜也俱都下飯，非常值得推介。

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