台塑集團創辦人王永慶過世，引發二房長子王文洋與三房李寶珠遺產爭奪戰，最後雙方和解簽下分產協議，如今王永慶遭爆出還有一筆1.1億神秘存款，雙方再度鬧上法院，媒體報導，王文洋所爭不單單只是1億餘元，背後牽動海外6000億遺產分配權。

據鏡週刊報導，2008年王永慶過世，王家人在王永慶過世隔年向國稅局申報遺產稅，提列595億元，三房李寶珠提出訴訟，要求以合法配偶身分參與分配遺產，之後王家人退讓，協議讓二房楊嬌及李寶珠，皆可參與申報的595億元遺產。

未料2012年法院及銀行告知王永慶在渣打銀行尚有1.1億元餘款，王文洋認為，依據當年雙方協議，李寶珠只得參與當初申報的595億元遺產分配，不包含1.1億元，但三房女兒則主張，高院曾裁定李寶珠為王永慶合法配偶，理應有權分配王永慶海內外所有遺產，包含事後冒出的1.1億元遺產。

報導指出，王文洋與三娘李寶珠所爭不單單只是1.1億元餘產，知情人士透露，王文洋追查父親海外遺產，發現海外遺產市值今年增加到逾新台幣6千億元，知情人士指出，若李寶珠真能如期分配1.1億元，象徵她也可以參與分配海外6000億遺產，至少可分得750億元。

(中時電子報)