美國海軍兩棲攻擊艦「黃蜂」號現身黃岩島外海

美國海軍兩棲攻擊艦「黃蜂」號（USS Wasp, LHD-1）滿載F-35B隱形戰機，在南海黃岩島外海進行演練，而這很可能激怒北京。

據菲律賓ABS-CBN新聞網與《商業內幕》（Business Insider）網9日報導，黃岩島漁民早已習慣外國軍艦出現在這爭議海域，但9日見到停滿艦載機的「航母」，在中菲存有主權爭議的黃岩島外巡航，並執行飛行演訓，還是頭一遭。

不過，他們所謂的航母，其實是「黃蜂」號。事實上，這艘兩棲攻擊艦從3月起就現身南海，3月30日抵達菲律賓，以參加美菲2019「肩並肩」（Balikatan）聯合軍事演習，而這是F-35首度參演。由於「黃蜂」號不尋常地搭載了起碼10架F-35B戰機，先前已引發關注。

多年來，美國海軍與陸戰隊一直在認真考慮，在必要狀況下，要將兩棲攻擊艦化為輕航母，如今似乎正在加以驗證。在美國海軍考慮減少大型航母的數量下，這構想似乎愈來愈靠譜。

美國海軍兩棲攻擊艦「黃蜂」號在南海

(中時電子報)