今天是「台灣關係法」40週年；前行政院長賴清德今表示，如果他有機會帶領台灣，絕對會竭盡所能，珍惜並捍衛台美之間如此堅定不移的情誼。這次決定參與民進黨總統初選，是希望對於美中台三角關係發展，注入更為和平、穩定與民主的動能。

他強調，隨著中國崛起為全球秩序帶來的衝擊，兩岸關係在軍事、政治與經濟等層面，早已出現失衡，這也促使台美關係必須更加的緊密與合作，讓台灣的國家利益，在美中兩強競爭的賽局中，減少遭受衝擊。

賴清德表示，希望未來的台美關係，能夠在「台灣關係法」所奠定的堅實基礎上，繼續壯大。他堅信未來的台美關係，能夠在守護民主、捍衛和平以及確保繁榮等層面，歷久彌新。

賴清德今在臉書發文指出，「台灣關係法」這份規範台灣和美國「非正式關係」的美國國內法，保障了台灣的民主、安全、人權與經濟，也深化了台美在政治、安全、軍事、經濟、文化與民間的密切夥伴關係。在此一歷史性時刻，全體台灣人民要表達對美國最誠摰的謝忱。

他說，40年來，台灣走過解除戒嚴、開放黨禁、報禁、國會改革、總統直選、三次政權輪替，讓民主、自由、人權以及「人民當家做主」的普世價值，成為台灣人民生活的一部分，這是台灣和美國共同創造的民主成就。20多年來，他的「醫師從政」歷程，見證並參與了這段台美關係最為難能可貴的歷史。

賴清指出，面對中國從來不放棄對台灣動武的威脅，以及不斷用「統一」和「一國兩制」作為打壓台灣主權獨立與國際生存空間的強迫作為，美國依據「台灣關係法」提供台灣防衛保證和協助，也是穩定台海現狀不被片面改變的和平基礎。

他說，台灣是美國川普政府推動「印太戰略」不可或缺的戰略資產，也是維繫亞太和平與穩定的重要成員，更是未來中國能否走向民主化的關鍵因素。尤其中國社會與政經體制正面臨許多重大挑戰，台灣民主的深化，可彰顯中國民主化的必要性，台灣安全的鞏固，是確保亞太秩序的基石。

賴表示，去年六月他以行政院長身分，應邀出席「美國在台協會」台北辦事處新大樓落成典禮，深深感受到，唯有提升台美合作以及與其他志同道合國家的夥伴關係，台灣才能走出中國的統戰分化與國際孤立。

(中時 )