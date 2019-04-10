日本航空自衛隊剛引進不久的最先進的F35A匿蹤戰機9日晚間在青森外海飛行訓練時失聯。防衛省10日上午確認，該機已墜毁，在該海域發現了飛機的部分機體，但飛行員仍未尋獲。日本未來防空的主力戰機墜毁，對防衛省造成極大的衝擊，航空自衛隊也急於調查失事的原因。

1架三澤基地所屬的F35A戰鬥機9日晚間7點半左右，在三澤基地東方約135公里附近的太平洋上從雷達中消失，用無線呼叫也沒有回應。海上保安廳出動巡邏船和飛機到當地搜尋的結果，在海上發現了飛機的機體。自衛隊繼續出動飛機及艦艇搜尋失蹤的飛行員。

航空自衛隊表示，該戰機由1名40多歲的3等空佐(相當於少校)駕駛，9日下午7點過後從三澤基地起飛，與其他3架F35A戰機在空中進行夜間對戰機戰鬥訓練。

F35是美國洛克希德馬丁公司製造的戰機，有難被敵方雷達發現的高匿蹤性。空自去年1月起開始部署F35到三澤基地，今年3月已部署13架，且剛於今年3月26日在第3航空團成立了80名隊員的第302飛行隊。防衛省指出，三澤基地剩下的12架F35A暫時停飛。

日本政府引進F35取代老舊的F15戰機。安倍內閣去年12月決定，除目前的42架之外，還將追加採購105架，將來可望達到147架F35的體制，可望占航空自衛隊戰機的半數。追加採購的總額預估至少達1兆2千億日圓(約新台幣3千375億餘元)。

F35難被雷達偵測，且機體裝載有高精度的感應器，防衛省擬視飛行訓練的狀況，考慮將來賦予什麼任務。F35A在此關鍵時期墜毁，對防衛省造成極大的打擊。航空自衛隊今年2月隸屬於福岡縣築城基地的F2戰機在山口縣外海的日本海上墜落，故航空自衛隊還將檢討戰機運用上是否出了問題。

(中時 )