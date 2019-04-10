眼鏡蛇在警戒狀態時，頸部會呈扁平狀，還會發出威嚇聲，不難辨識。（沈揮勝攝）

出現在林道上的眼鏡蛇。（沈揮勝攝）

出現林道路旁的大尾眼鏡蛇。（沈揮勝攝）

清明前後，天氣漸熱。日月潭附近的五城山區，上周乍見大型眼鏡蛇出沒，長度超過120公分、體重估計約3台斤，雖稱不上巨無霸，但也已經夠大、夠嚇人了，附近耆老提醒民眾，隨著天氣增溫，長蟲已開始蠢動，戶外野地踏青，要有防蛇意識。

老農李源說，今年日月潭周山首傳眼鏡蛇現蹤是在3月27日，黃姓農民騎摩托車經過某林道時，發現擋土牆下方有條黑色帶有細白環紋的眼鏡蛇，頸呈扁平狀，邊移動邊發出嘶吼。魚池鄉幾乎每年4、5月間，都會發現5台斤以上的超大個體。

前魚池鄉農會常務監事謝棟漢指出，眼鏡蛇具領域性，只要有人們接近讓牠感受到威脅，便會發出巨大的呼氣聲，提醒人們牠在那兒，因此雖然外觀看起來比較凶悍，但事實上咬到人們的機會不大，主要原因是牠們會先示警，人們只要不故意招惹，就不會有事。

倒是常見的赤尾青竹絲和龜殼花更需防備，牠們的眼、鼻間具有頰窩，是種熱能感應器官，偵測到溫度難保不會伸頸開咬；4、5月是長蟲活躍期，野地踏青最好帶拐杖，「打草驚蛇」是必要的，用以維護自身安全。

(中時 )