網友臉書留言。(圖/翻攝自網路)

高雄市長韓國瑜出訪美國，將赴「世界第一學府」哈佛大學演說、交流，卻遭民運人士王丹嗆沒看到演講公告，質疑「根本是唬爛」，民進黨高市議員邱俊憲也轉貼這篇臉書文章。高市府第一時間秀出邀請函，打臉相關質疑，網友也不禁火大：「有邀請是事實，公開演講、閉門研討很重要嗎？民進黨把打韓的力氣『萬分之一』放在人民生活上，今天民調不會那麼低！」

王丹9日在臉書「王丹網站」粉絲專頁發文：「我是母校費正清中心的現任合作研究員，中心有演講活動，通常我們都會得到通知。但是，我從來沒有得到台灣韓國瑜要來演講的通知。生怕是自己錯過信息，我還上本中心的網站查了一下，根本沒有任何韓國瑜演講的公告。」

王丹更加碼砲轟：「獲個別教授邀請來中心參觀訪問或許有可能，但是如果有正式的演講，照例應當由主辦方費正清中心對外公布。如果沒有公佈，就是沒有這回事。自行放話，根本就是唬爛，也是對費正清中心的不尊重，更是對學術活動的嚴謹程度的無知。」

第一時間，高市府也秀出哈佛大學費正清中心邀請函，表示：「高市府也做出回應「韓市長受邀在華府的演說交流，完全尊重哈佛校方安排，至於其他個人沒有受邀參與活動，他應該去詢問自己的學校，而不是如同井底之蛙，只要自己沒看到的就以為世界不存在。」

對此，有網友火大表示：「有邀請是事實，公開演講、閉門研討很重要嗎？民進黨把打韓的力氣『萬分之一』放在人民生活上，今天民調不會那麼低！」其他網友也紛紛留言：「昨天鬧了一天說根本沒邀請，現在被打臉有邀請了又要鬧被邀請的形式。就像騎腳踏車看到人家站在賓士車旁邊硬要跟同伴說看樣子就知道車不是他的，等到人家開門坐進去了還酸一下：一般賓士而已又不是AMG」、「一個踩在時代犧牲者肩膀冒頭的投機者，丟臉！」

(中時電子報)