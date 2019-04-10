30度以上高溫終於要結束！氣象專家吳德榮表示，今天傍晚後鋒面接近，北台灣晚上氣溫驟降到19度，恐有短暫陣雨。明天到下周二(4/16)，因東北季風加上華南雲雨區到來，北部、東北部雨勢漸增，天氣濕涼；中南部偶有陣雨。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄寫道，最新歐洲模式模擬顯示，今天白天，台灣像酷夏，北部高溫31度、中部33度、南部36度、東南部36度。傍晚鋒面接近，北台灣雲量增多，降雨機率提高、晚上氣溫降到19度。

吳德榮說，明天至周六受鋒面及東北季風影響，中部以北會下雨，白天氣溫25~23度、晚上19度左右，與昨天最大溫差達12度；周五南部也有局部短暫降雨，白天氣溫大約27度、晚上20度。

吳德榮指出，下周日到下周二(4/14、4/16)另一股東北季風南下，北台灣持續濕涼；且台灣附近水氣多、易降雨，有「中、小尺度對流」發生的機率，下雨雨勢大。

(中時電子報)