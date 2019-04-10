裘德洛穿白色三角泳褲拍新影集。（圖／達志影像）

英國男星裘德洛（Jude Law）最近才在《驚奇隊長》首度嘗試反派角色，男神接下來的作品更是讓外界驚奇不已，裘德洛被直擊在威尼斯的海邊拍攝影集《新教宗》，他大方穿著白色泳褲入鏡，「鵰形」若隱若現。

46歲的裘德洛儘管只穿著白色三角泳褲，他毫不彆扭，大秀性感結實身材，拿出專業演技拍戲，其實裘德洛是早期的英國男神代表，他出道時就以俊俏外型備受矚目，雖然裘德洛現在髮量愈來愈稀少，不過他體格精壯、保養得宜，仍讓不少女粉為他著迷。

(中時電子報)