男神海邊穿白色小褲 「鵰形」超尺度凸一包 09:102019/04/10 中時電子報 周郁蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 裘德洛大方穿著白色泳褲入鏡拍戲。（圖／達志影像） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 裘德洛穿白色三角泳褲拍新影集。（圖／達志影像） 英國男星裘德洛（Jude Law）最近才在《驚奇隊長》首度嘗試反派角色，男神接下來的作品更是讓外界驚奇不已，裘德洛被直擊在威尼斯的海邊拍攝影集《新教宗》，他大方穿著白色泳褲入鏡，「鵰形」若隱若現。 46歲的裘德洛儘管只穿著白色三角泳褲，他毫不彆扭，大秀性感結實身材，拿出專業演技拍戲，其實裘德洛是早期的英國男神代表，他出道時就以俊俏外型備受矚目，雖然裘德洛現在髮量愈來愈稀少，不過他體格精壯、保養得宜，仍讓不少女粉為他著迷。 (中時電子報) #裘德洛 也許您會感興趣 推薦閱讀 裘德洛惜言凸顯反派氣場 01:512017/05/07 娛樂 妮可廝殺莎蘭登迷你影集爭后 04:102017/12/12 娛樂 瑞德曼合作裘德洛抗黑巫師 04:122018/11/12 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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