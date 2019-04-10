67歲國際偽鈔集團在台代理人陳姓女子，涉自大陸走私幣值達5億圓日幣的舊版1萬圓日幣偽鈔來台，販售給詐騙集團轉至日本、東南亞等國脫手，辦案人員日前逮捕陳女，在其住處查扣大批偽造日幣、德國馬克債券及也疑偽造的1百萬元面額美金3張；陳女日前已遭收押偵辦，檢警昨拘提負責對外販售偽鈔的嫌犯黃姓男子到案，今凌晨訊後也遭聲押禁見。

檢方、海巡等單位前年8月接獲日方通報，查獲台籍人士走私日本聖德太子舊版日幣偽鈔入境，鎖定陳女涉案。

北檢指揮海巡署本月2日在陳女新北市鶯歌住處將她逮捕，查扣2億多圓偽造日幣，及疑似偽造的1百萬元面額美金3張、面額5億的德國馬克債券計40億元。

檢警調查，陳女虛設公司行號，經營貨幣、債券與古鈔等買賣，2012年間自中國夾帶走私日本偽鈔2億5000萬圓來台，隨後以630萬美元出售，去年又夾帶走私2億5000萬圓入境，其中7000多萬圓以8折或8.5折分批銷售，再透過第三者仲介轉賣到亞洲多國。

(中時 )