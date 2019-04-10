昨天深夜起花蓮接連發生4起地震，包括2起發生在吉安鄉，即昨晚11時13分、芮氏規模5.0與今晨4時24分、規模4.7的地震。加上今天上午6時57分、7時10分發生在花蓮外海，規模分別為4.9、3.5的地震。地牛頻頻翻身，也讓民眾無法安枕。

氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，吉安鄉的2次地震，研判是去年2月6日、規模6.2地強震的餘震，接下來2、3天還會有餘震，但不會這麼大，規模大概會在3、4左右。他強調，其實這1年多來0206地震的餘震從未間斷，只是沒有昨天、今天這兩次規模這麼大。1999年921大地震的餘震延續了5年多，去年0206地震的餘震持續至今也並不為奇。

至於發生在花蓮外海的2次地震，陳國昌說，這是位於南宜蘭構造、太平洋海盆上，從南澳一直延伸到太平洋。這個區域處於歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊交界的破碎帶，最近地層錯動頻繁，從南澳到花蓮外海不斷發生地震，氣象局目前正在密切注意中。

(中時 )