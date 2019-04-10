同為2003年選秀黃金梯次的成員，「甜瓜」安森尼如今落得沒有球可打得窘境，詹姆斯在湖人仍是當家一哥，而韋德則決定在球季結束後於邁阿密光榮引退。韋德今天在主場最後一戰賽前受訪時提到當年與詹姆斯攜手拚戰的過程，韋德表示，「感謝他為了我犧牲那麼多，最重要的是他幫助我圓了奪冠夢想。」

Act 3.

@DwyaneWade - We will always be proud to rep your name across our backs. This is, and forever will be, #WadeCounty. #L3GACY pic.twitter.com/JeSZQlPEaN — Miami HEAT (@MiamiHEAT) 2019年4月9日

詹姆斯與韋德在2010-14年聯手征戰了4個球季，熱火4度闖進總決賽，2次高捧了冠軍獎盃。韋德回想當年兩兄弟攜手征戰沙場的美妙過程，韋德說，「其實當年把球權交給詹姆斯的時候還真的很不捨，雖然2011年與獨行俠爭冠的時候詹姆斯確實打得不怎樣，最後輸掉無緣奪冠，但我仍舊決定將球交給他，讓他能夠在球場上盡情的發揮所長。」

韋德無私的決定造就了後來熱火能夠連續兩年拿下總冠軍，奠定了他在邁阿密無上光榮的地位。在談到詹姆斯2014年離開熱火重返騎士懷抱的決定，韋德表示，「我一點都不感到意外與失望，因為我們兩人能夠攜手合作，而且兩度摘冠，雖然他如果繼續留下來，我們還能再拿1-2冠，但我已覺得很滿足了，他的偉大貢獻讓我在那4年的時間心存感激。」

(中時電子報)