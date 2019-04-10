根據衛福部的數據顯示，臺灣人每年竟平均吞掉8.8億顆安眠藥！不難看出有許多國人受睡眠之苦，其中因素相當多元，生活作息不正常、3C產品的大量運用等等，長期所累積下來的「睡眠債」，可能得用健康來還。但現在有更聰明的方法能快速改善，床的世界為全球第一將地球心跳的「舒曼波」導入床墊，從睡眠環境由外而內改善睡眠品質。

床的世界陳俊傑總經理提到，「舒曼波床墊」是經過成功大學與床的世界專業團隊精心研究，從發現宇宙中的「舒曼波」能安定情緒，使人進入平穩狀態，達到高效率進入深層睡眠，而再將其研發加入床墊，從睡眠環境著手改變，經實驗得證，最快速改善也最自然。

超級科技助眠床墊

萬物皆『振動』(Everything in life is「vibration」)是愛因斯坦說過的一句名言。萬物都有振動頻率，身體的每個器官也有自己的頻率。被稱為地球的心跳「舒曼波」，被人體接收後，據研究能使人體進入平靜、穩定的情緒。想要更迅速的改善睡眠，進而提升整體生活品質嗎？直接換個床墊，或許是不錯的選擇！

(中時電子報)