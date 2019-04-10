前立法院長王金平。(圖/本報系資料照)

2019.04.08夜問打權完整版(下) 美國大打「挾台制陸」牌？利益當前 台灣成棄子很正常？

高雄市長韓國瑜挾驚人民意，眼看勝選在眼前，國民黨內幾顆太陽卻至今搞不定。外界將矛頭指向前立法院長王金平，認為韓的進退兩難，恐就卡在王三山造勢的「人情債」。媒體人黃智賢暴怒開嗆：「為什麼要幹到這麼久呢！我們台灣人欠你嗎？我們欠你嗎？」

黃智賢主持節目《夜問打權》，表示：「王金平院長，他從年輕的時候，國民黨一路栽培。然後一路選，榮華富貴還沒有嗎？他立委任期沒有中斷過，黨鞭然後立法院院長……立法院院長權勢有多大！然後幹了一輩子，現在都要79歲快80歲了！真的，我們一般勞工65歲就退休了……」

說到這，黃智賢突然暴怒大罵：「為什麼要幹到這麼久呢！我們台灣人欠你嗎？我們欠你嗎？一定要這樣玩，玩死我們老百姓的前途嗎？」

不僅如此，黃智賢也進一步指出，自己跟韓國瑜交情並沒有很好，跟王金平也沒有很好、跟任何人都沒有很好，「但是你們再這樣搞下去，我們老百姓票就是投不下去！你要那樣子嗎？」

(中時電子報)