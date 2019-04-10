少年阿扁勵志台詞，引發網友熱議。(翻攝臉書《你這麼好騙，你家裡人知道嗎？》)

前總統陳水扁因貪汙案保外就醫，卻氣色紅潤，大開直播針砭時事，還分享自拍照，狂踩中監紅線，看似過得相當愜意。有網友挖出骨董級漫畫，描述當年剛當上總統的陳水扁奮鬥史，勵志台詞對比今日諷刺度十足，其中阿扁美化成花美男造型，更是讓網友直呼「到底看了什麼？」

臉書專頁《你這麼好騙，你家裡人知道嗎？》分享2003年出版的漫畫《平民總統阿扁》，揶揄「台灣造神史上不能不提的里程碑！」，可見漫畫對白中，少年阿扁自許「不屬於自己的分毫莫取…」，而漫畫中陳水扁清新脫俗形象，與今日狼狽保外就醫的實際情形落差甚大，相當諷刺。

發文網友還說，「懷念那個瘋狂造神也不會被說阿共介入的時代，蔣公看魚根本遜掉」，另外，陳水扁、吳淑珍、謝長廷、馬英九等政治人物，各個化身俊男美女，原PO諷刺「阿扁整個是畫成花美男，沒看過的小朋友可以去咕狗一下謝長廷等人被美化成怎樣。」

「到底看了什麼！」網友見狀引發熱議，紛紛留言「小夫畫得還滿帥」、

「 不是自己的分文不取，但是叫太太全部都取」、「裡面連阿扁的政治對手也美型，所以不算幫阿扁造神」、「確實『分』、『毫』都未取。沒七億哪看得上眼？」、「不屬於自己的分毫莫取，說的沒錯啊。他拿的都是他認為屬於他的。」

(中時電子報)