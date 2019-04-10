李正皓貼出一張麥克風比較圖，看出韓國瑜人氣變化。(擷取自李正皓臉書)

高雄市長韓國瑜人氣超夯!然而，日前有網友曝光10個月前的照片，當時韓國瑜自己一個人吃麵，沒人理他，該畫面引發熱議!對此，國民黨草協聯盟發起人李正皓也用今昔麥克風數看韓國瑜人氣變化，並表示「韓國瑜的崛起雖然快，但絕對不是憑空發生，韓國瑜是一步步的用理念，讓認同他的人從幾十人到幾十萬人，甚至到現在的上百萬人」。

韓國瑜從去年開始掀起「韓流」旋風，然而剛開始外界並不看好韓國瑜能選上高雄市長，甚至許多人也根本不認識韓國瑜。日前有網友貼出韓國瑜去年在高雄一家餐廳孤單吃麵的照片，並表示當時韓旁邊無人跟隨，沒有支持他的言論也沒有宣傳文宣車輛，只用一瓶礦泉水和一碗滷肉飯之姿，想喚起高雄市民的支持，他說當時韓國瑜當下的處境心境是如此艱難、難耐、難堪，如今已成藍軍捧在手掌心的救世主。

對此，李正皓稍早在臉書表示，當時的韓國瑜要人沒人、要錢沒錢，沒人看好他，跑完行程也只能一個人吃麵，許多人看了那張照片都唏噓不已。

李說看到那張照片，讓他想起十個月前郝龍斌、羅智強、游淑慧開記者會聲援韓國瑜的情景，當時韓國瑜不僅沒人陪同，連採訪的麥克風都很少。當時桌上的麥克風數量，頂多只有六、七間電子媒體願意到現場採訪韓國瑜，麥克風零零落落的散在桌前；十個月過後，有韓國瑜的地方就有無數麥克風，不僅麥克風多到麥架快撐不住，連記者都曾為卡位發生衝突。

「兩相對比，真的是差超級多！」李正皓也感嘆表示，韓國瑜的崛起雖快，但絕對不是憑空發生，他是一步步的用理念，讓認同他的人從幾十人到幾十萬人，甚至到現在的上百萬人。

(中時電子報)