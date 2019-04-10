西武秩父特快列車「Laview」車廂內設計得像豪華客廳般，座椅採用西武鐵道傳統列車的黃色，大面車窗方便欣賞美景。(黃菁菁攝)

西武秩父特快列車「Laview」車廂內設計得像豪華客廳般。(黃菁菁攝)

日本西武鐵道為慶祝創社100周年，破天荒地請到日本名建築師妹島和世設計最新型的西武秩父特快列車001系「Laview」，從車體流線型的外觀到車廂內溫馨的黃色座椅都令人驚豔！

妹島和世是第1次設計鐵道列車，她的設計理念是，希望列車的造型能融入行駛時的都會和自然風景裡。共8節的車廂內則設計得像豪華客廳一樣，座椅採用的是西武鐵道列車讓妹島印象最深的黃色。

每個座椅旁都有充電插座、小桌板等，車廂間設有多功能廁所、女性專用廁所及化妝室，貼心的設計處處可見。

內裝設計上，西武鐵道請到為台中國家歌劇院設計座椅與牆面的紡織設計師安東陽子設計椅面與地毯，燈光照明設計師豊久將三設計車廂內隨天色時序變化的燈光，建築師棚瀬純孝擔任平面設計。

「Laview」的命名由來是，L代表奢華（luxurious），a代表如箭般的速度（arrow），view則是指150公分高、135公分寬的大面車窗看出去的美景。「Laview」已於3月16日正式通車啟用。

「Laview」全車都是指定席，由於票價不算貴，現在不僅是觀光客，每天利用的通勤客也很多。西武鐵道的服務台有提供外語售票服務，網站上還沒有提供多語言服務，但若持有指定的信用卡，仍可以在網上事先購票。

由於西武秩父線的飯能站今年3月剛開了「嚕嚕米樂園」，因此也有不少喜歡芬蘭的童話小說、動畫「嚕嚕米」的遊客也會搭乘「Laview」去該樂園與嚕嚕米相會。

(中時 )