高雄市長韓國瑜攜夫人昨(9日)率市府交流團啟程訪美，據悉，韓此次訪美將在11日在哈佛大學與美方學者進行「閉門會談」，主辦邀請方、哈佛大學費正清中國研究中心台灣研究小組主任戈迪溫（Steven Goldstein）對媒體透露，他猜想大家最關心的問題有兩點，分別是韓國瑜對兩岸關係的看法，及其兩岸關係政策。

韓國瑜昨出訪前會見了研究所的老師蘇起和前駐美代表程建仁等一行三十多人，就訪美進行交換意見。韓國瑜昨受訪時表示，哈佛費正清學院5位教授今年1月到高雄拜訪，但一場演講在事隔3個月後，政治氛圍會改變巨大，這在以前是沒有能想像得到的。他強調，「這趟訪美是單純學術之旅，進行高科技廠商拜訪與以及拜會華僑」，但他覺得現在被外界賦予的期望多很多，好像失去了本意。

據港媒《中評社》報導，戈迪溫透露，與會者將全都是哈佛專家學者，沒有外來者。戈迪溫表示，不太願意用「閉門會談」形容，但韓國瑜選擇在哈佛期間不做公開演講。將主持此次會談的戈迪溫猜想，大家想的最多的問題應，當是「韓國瑜對兩岸關係的看法，以及他對兩岸關係的政策將如何發展」。

(中時電子報)