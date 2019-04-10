《紐約時報》持續追蹤此邪教的相關消息，預估艾莉森最長可能必須服刑20年。（截自紐時網站）

《超人前傳》女星艾莉森麥克（Allison Ｍack）遭控加入邪教Nxivm並買賣性奴隸，去年以性買賣等罪被起訴，於美國時間8日認罪，最長刑期可達20年，預計9月入監服刑。她招募女性加入邪教團體，提供領導人基斯瑞尼爾（Keith Raniere）性服務，臀部甚至被烙印他的姓氏，在她被起訴後，其他女演員和女性記者紛跳出來指證曾被她招攬，她後悔表示：「我迷失了。我必須負起全責。」

艾莉森在法庭上淚流滿面向法官表示，當初加入團體是為尋求人生目標，儘管因《超人前傳》走紅，仍對演藝事業成績不滿足，卻在基斯的誤導下走上歪路，被捕後一年裡深刻自省，才發現這些行為觸法，因此向傷害過的女性道歉。

艾莉森坦言曾威脅女性為團體和她提供服務，並承認組織會扣留受害者的裸照或其他能讓她們妥協的素材，讓她們以為邪教一但對外曝光，裸照也會隨之流出。但她並未承認強迫受害女性性交，自認僅獲得勞動及服務。

根據《紐約時報》報導，該組織於1990年代興起，約有1萬6000人加入，許多人想從中實現自我，卻從此脫離原本事業、朋友與家庭，單純成為基斯的信徒，受害女性在團體中都被視為「奴隸」，由「主人」領導，並且必須和邪教領導人上床，該組織更警告受害者若未遵守相關規定，「將會受到嚴厲的傷害。」幸好有受害者勇敢揭露一切，讓邪教主事者們面對司法制裁。

(中時 )