新北市長侯友宜10日下午將拜會經濟部長沈榮津，侯友宜10日市政會議後表示，新北市目前有很多跟經濟部有關工作推動中，包括工業區立體化、市場改造，還有水利興建如碧潭水利工程、大漢溪整治方向等，希望在工作指導，還有經費支援得到部長幫忙。據悉，核一與核二問題也會是兩人討論重點。

侯友宜說，經濟沈部長非常客氣，本來說找個時間來看他，但他覺得地方去拜訪中央才是順理成章，加上前段時間沈部長身體不適，也能藉此去關心一下。

侯友宜說，新北市力推招商一條龍，這部分不管是中小企業處或是工業局，都需要很多的幫忙，另外工業區是工業局在管理，新北市工業區特別多，地方很多地方都還是要仰賴中央大力協助。

侯友宜說，這次是要做雙向溝通，也不單是禮貌性拜訪，大家有個目標明確，所以新北市要落實招商一千一百多億，這裡面還需要中央協助，也要一併來拜託沈部長給新北市支持。

侯友宜預定今天下午4時率市府團隊拜會經濟部，除了地方招商拚經濟等議題，據傳出，核一乾式貯存場建照與核二相關問題，也會是兩人討論重點。

(中時 )