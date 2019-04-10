針對昨日蔡英文總統在與美國智庫進行視訊會議時向美方表示，「台灣做這些投資並非要引發衝突，相反的是要恪遵台灣關係法的精神，並且確保台海永久和平」，國政基金會外交及國防組召集人林郁方今日表示，《台灣關係法》是美國的國內法，是美國要恪守，而非中華民國總統恪守，講這個話是失格與不妥當的。

藍營智庫國家政策研究基金會今日上午舉行「《台灣關係法》40周年座談會：回顧與展望」，林郁方針對蔡英文用「恪守」的字眼作上述表示，並說《台灣關係法》所期許的是美國政府，「甚麼時候蔡英文變成美國人或是美國總統的？」他也提到，民進黨在這3年的武器採購遠不及馬英九政府時期的採購。

林郁方也對《台灣關係法》表示，用慶祝的字眼說慶祝《台灣關係法》40周年是沉重的，有《台灣關係法》的原因在於是美國拋棄中華民國，所以才會有這個立法，我們要恩怨分明，感謝美國人民、學術朋友、以及在立法過程中的美國國會議員朋友，但對卡特政府是不會感謝的。

(旺報 )