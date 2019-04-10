由貴賓開筆揮毫在50x50公分畫仙板上寫下一字。(台灣書法家協會提供)

愛河畔千人同書。本月7日，高雄市文化局與何創時書法藝術基金會合辦，台灣書法家協會等一同協辦「愛河書寫蘭亭序」活動，號召全台324位書法名家與近4千位書法愛好者集結愛河畔一同揮毫同書《蘭亭序》，並以空拍機拍下現場綿延300公尺的壯麗揮毫場景，給高雄帶來中國傳統文化氣息。

活動「四月七日邀約，愛河書寫《蘭亭序》」在高雄市副市長葉匡時、文化局局長王文翠、何創時書法藝術基金會董事長何國慶等人主持開幕，由貴賓開筆揮毫接著324位書法家在愛河畔長桌上，50x50公分畫仙板上寫下一字，並舉板對空拍機留下壯麗的愛河揮毫一景。

因《蘭亭序》原作共有28行，主辦單位特為參加民眾準備每組28張色宣，安排每人書寫一行，現場近4千人分9梯次沿愛河畔揮毫，當天共同完成100組「蘭亭序」作品，。

當晚，台灣文聯台灣書法家協會特別在愛河附近餐廳舉辦「蘭亭宴」，宴會菜單也都以蘭亭嘉句命名，以慶祝此次愛河蘭亭筆會活動圓滿完成。

(中時電子報)