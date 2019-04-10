勇士客場挑戰鵜鶘，柯瑞只打了9分鐘就因為跌倒受傷提前退場，結束了本季例行賽。(美聯社)

勇士今天前往紐奧良踢館，杜蘭特與克雷湯普生都休息缺陣，而史提芬柯瑞卻只打了9分多鐘因為跌倒受傷提前退場治療，勇士最終在考辛斯的領軍下112比103拿下第57勝。

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勇士已經提前鎖定了西區龍頭寶座，今天在客場打來毫無壓力，球團也決定讓兩位先發主力球員休息，只由柯瑞、考辛斯和卓雷蒙格林來領軍作戰。

此役開賽後雙方都打得無精打采，柯瑞在剩下3分21秒投將球從後場運到前場的時候卻不慎跌倒在三分線外，勇士趕緊喊出暫停，柯瑞隨即在剩下2分43秒投進超前分，剩下2分35秒退場。

勇士官方隨即在推特上公布柯瑞不會回到這場比賽，加上明日的最後一場例行賽球團本來就不打算讓他上場，結果這個意外受傷成為了他本季最後的一場例行賽事。

柯瑞打了9分半鐘4投2中，投進一顆三分球，5分、1籃板、1助攻、2失誤。勇士在考辛斯與板凳悍將戴蒙李的領下一路領先鵜鶘。

(中時電子報)