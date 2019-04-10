台北等6大國際城市今晚將同步直播人類首張黑洞照。圖為黑洞模擬圖。（維基百科）

人類史上第一張黑洞照即將在今晚9點曝光，包括台北等6個國際城市將同步直播，並由「事件視界望遠鏡」團隊發布與黑洞照有關的科研成果，堪稱人類史上一大創舉。

黑洞（black hole）是指宇宙間存在的一種天體和星體，由超大質量的恆星在核聚變反應的燃料耗盡後，發生引力坍縮而成，過去只有黑洞模擬圖，世界上還沒有人真正看過黑洞的真實樣貌。

包括台北、上海、日本東京、美國華盛頓、比利時布魯塞爾、智利聖地亞哥6大國際城市將在今(10日)晚9點整召開全球新聞發布會，屆時國際大型黑洞觀測計畫「事件視界望遠鏡」的科學家將分享參與科研的心路歷程。

中研院、科技部今晚9點將和「事件視界望遠鏡」同步舉行重大成果記者會，會中將公開人類史上第一張黑洞照片，中研院臉書也會直播。前文化部長龍應台日前接受媒體訪問時，呼籲大家今晚一起收看中研院直播，還放話：「這麼天大的突破，怎麼會不如蔡賴韓柯趙錢孫李的口角？」

(中時電子報)