台南市交通局捷運工程處將在東區等7個行政區，分區辦理台南市先進運輸系統（捷運）規畫說明會，除爭取市民支持外，也希望傾聽民意廣納各界意見。為方便不克前往參加說明會的市民觀看，將首度透過Youtube平台在台南市政府交通局新聞頻道網路直播，並提供留言發表意見，作為後續捷運規畫的參考。

交通局長林炎成表示，考量台南市道路狹小、文化古蹟眾多、交通衝擊等特性，從2013年即開始研究最適合台南的大眾捷運系統，並採用刪去法，逐一找出最適合的系統。目前規畫以具低噪音、低震動而且無架空電線，量體小、工期短等優點的高架單軌系統，作為台南市未來路網的骨幹，再配合公車路網，打造便捷、安全、準點、無汙染的公共運輸系統。

捷運工程處處長秦繼孔也說，一條捷運須歷經可行性研究、綜合規畫、基本設計、細部設計到發包施工，平均每條線完工營運至少都要10年，目前台南藍（含延伸線）、綠、紅等捷運路線都在可行性研究階段，尚未定案。台南捷運將以務實運量，確實做好財務規畫，除讓投資成本大為節省外，也致力每年營運收入皆大於支出，不至陷入錢坑。

林炎成強調，為使本市先進運輸系統所規畫路線能更符合民眾期待，獲得市民支持，捷運工程處從本月11日分區辦理7場說明會的現場，也將同步提供網路直播，並有留言版可供網友留言。

(中時 )