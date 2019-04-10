桃園市中壢警方於9日晚間接獲民眾報案，指稱中央西路上有人疑似遭受詐騙，1名男子於自動櫃員機前正聽從手機指示操作機台進行匯款，警方立即上前阻止，挽救其該戶頭內3萬餘元，目前持續追查詐騙集團，防止更多民眾受害。

中壢派出所所長呂俊池、警員李佳軒，在晚間11點多接獲派案，據稱有1名男子於中央西路上國泰世華銀行提款機前，正依手機指示進行匯款。

警方表示，第一時間於10分鐘內趕至現場，見被害人70歲吳姓男子正一邊拿著手機操作自動櫃員機，故立即上前告知吳男已受歹徒詐騙，並阻止其繼續匯款，吳男一開始還不曉得受騙，直到查詢戶頭餘額時，才驚覺自己真的被騙了。

吳男表示，接到自稱是網路賣家來電，說明因為店員疏失使網購訂單出錯，並詢問使用哪家銀行，會再請該銀行行員聯繫。2小時後，再次接獲來電自稱是為台新銀行客服，詢問是否有接到網路賣家來電取消訂單，並要我至就近自動櫃員機依照指示操作，由於先前的確有在該網路賣場消費，不疑有他依指示匯出2萬9988元，正當要繼續操作時，警方就趕至現場，感謝警方及時出手挽救。

警方呼籲購物網站應加強防護措施，保障消費者交易安全，並鼓勵民眾下載「165反詐騙App」，掌握最新詐騙資訊

(中時 )