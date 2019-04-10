養子不易，也造成台灣生育率逐年下降，新北市長侯友宜10日指出，新北市公幼雖是全國最多，但遠遠不及父母需求，設立公幼是他重要政策，他也訂下4年增加100班的目標，希望減輕年輕父母的負擔。

侯友宜說，公幼經濟負擔小，很多年輕夫妻家庭非常希望到公幼來唸，新北市近年推動的公幼是全台灣數量最高，但仍遠遠不及這些年輕父母親的需求。

侯友宜說，他當市長就把公幼推動列為重要政策方向，訂下目標，每一年最少增加25班，4年要增加100班，20班是最低標準，今年已可以增加到40班。

侯友宜表示，公幼至少要一個老師和教保員，對財政負擔很重，只要大家有需要，政府不要因為財政負擔而減少增加班級，希望越來越多。

新北市教育局表示，新北市公共化幼兒園（包含公立幼兒園與非營利幼兒園）目前已有1053個班，收托人數有2萬9556人，到115學年度，可達1245班。

(中時 )