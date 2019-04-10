45歲林姓男子，7年前因不滿高鐵列車長不查票，在新竹站下車時揚言紙袋放炸彈被逮，4年前又因不爽電信公司服務，揚言在各門市放炸彈被判刑，易科罰金15萬；結果今年1月用手機打電話給高鐵客服，第2度揚言在新竹站放炸彈遭送辦。台北地檢署今依恐嚇公眾罪起訴「詐彈客」林男，聲請簡易判決，並沒收手機。

檢方認為林僅因不滿服務態度，一再扮演「詐彈客」，造成旅客驚慌，林且為「詐彈客」慣犯，屬於累犯，應加重其刑，但鑑於司法院大法官已認累犯規定違憲，請求法院在修法前，考量其犯案情節，裁量是否加重最低本刑。

林男2011年12月，搭高鐵到往新竹，因認車廂旅客任意乘坐妨礙其安寧，要求列車長查票遭拒，將隨身紙袋置於列車第6、7車廂玄關，在新竹站下車向服務人員恫稱「不要碰，裡面有炸彈」。林返家想索回紙袋，不滿高鐵服務態度，打電話向2名客服恐嚇在高鐵放炸彈，還恐嚇要找黑道修理客服，被判刑8月、緩刑3年。

但林在緩刑期間，又於2015年1月，不滿某電信公司客服態度，揚言要在全省門市去罵人，順便放炸彈，法院認定林不構成累犯，判刑5月，易科罰金15萬元。

北檢起訴指出，林因不滿高鐵服務，今年1月22日晚間9時，以行動電話向高鐵客服恐嚇「第一個拿新竹站開刀！不要逼我去放炸彈喔！」。

檢警訊問時，林坦承犯行，檢方認為高鐵為大眾運輸工具，亦為公眾往來頻繁，人數眾多處所，警方獲報定會派員查訪，必會造成旅客驚慌，依恐嚇公眾罪起訴。

(中時 )