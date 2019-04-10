民進黨嘉義市立委初選有4人登記，包括現任李俊俋、議員黃美惠、黃盈智及林前市議長林承勳女兒林柏妗，9日晚間由台南市長黃偉哲及中央黨部中常委陳茂松在市黨部主持協調，黃盈智人在美國缺席，出席協調會的3人皆無退讓之意，嘉義市民進黨部執行長林振誠表示，初選程序會繼續，若17日前仍協調不成，會以民調方式產生候選人。

這次初選在協調會前「黨內互打」意味濃厚，李俊俋尋求第3次連任，積極爭取黨的提名，甚至點名王美惠的條件難以擔當立委，但王美惠是地方人氣王，騎機車跑攤為民服務相當親民，連續3屆嘉義市西區第1高票議員，這次初選免不了一番廝殺。

李俊俋表示，他主張初選過程應該辦理政策辯論會，展現理念，讓所有的參選者爭取選民的認同，表達意見與政策辯論，讓真理越辯越明；林柏妗也贊成成民調前舉辦政見說明會；王美惠則認為，辦辯論會彼此間可能會殺破頭，且選民看重的是平日服務。

李俊俋在協調會後也發表聲明表示，團結、合作、勝選，才是目前社會所需要的。暗地裡有派系介入、放話、結合他黨打擊對手，都大可不必，高喊團結不是口號而已，雖然坊間繪聲繪影，傳言不斷，仍願意相信同志的智慧，不會被人所利用。

林振誠指出，因黃盈智人在美國，回國後會再找時間談，這次黨內初選協調至17日止若仍沒有結果，會在4月22日至5月17日期間辦民調，由民調決定黨出線人選。

(中時 )