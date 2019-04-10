洛城粉絲超熱情! 穿自製T恤迎韓市長

高雄市長韓國瑜引爆「韓流」，聲勢驚人！本尊仍在赴美飛機上，韓粉卻如千千萬萬分身，早已遍地開花，著自製T恤聚集洛杉磯，準備讓韓一下機就感受世界各地台灣人最深切的盼望！

洛杉磯僑胞們一見記者，迫不及待揮舞國旗，高喊「選總統，救台灣」、「台灣安全，人民有錢」！不只如此，僑胞們身上的T恤更是吸睛焦點。「這是你們自己做的嗎？」一聽記者詢問，僑胞們立刻分享自己如何親手繪圖、製版，匯聚心血完成這一件件T恤，激動、驕傲之情溢於言表。

此外，僑胞們也表示，過去幾年他們已對回台投票冷感，但今年卻大不相同。「只要是韓國瑜，我們一定回去投票！」「只要韓國瑜出來選，我們通通坐飛機回去！」「為了韓國瑜，明年1月一定回台灣投票！」強烈呼喚聲此起彼落，更有人表示，已有上百人登記回台助選，只要是韓出戰他們立刻啟動！

雖然國民黨內幾顆「太陽」至今喬不定，但基層無論國內外早按捺不住，不惜用各種方式，就是要告訴國民黨中央──非韓勿擾。

(中時電子報)