西門社區公共托育家園即日起至19日上午11時開放報名登記，共收托12名0到2歲的孩子。桃園市社會局表示，西門公托家園是全桃第1座社區公托家園，今年預計設置7個微型公托中心，讓年輕夫妻「讓甜蜜多一點、負擔少一點」。

社會局表示，公托家園是新式的公共托育政策，運用30至40坪空間，由4名保母照顧12位孩子，希望微型公托中心能持續建置於學校、社區或社會住宅等地，而桃園市今年預計設置7個微型公托中心，孩子可在其中發展運動、情緒與知覺。

社會局指出，桃園市也積極推動幼兒福利政策，包含育兒津貼每月補助至3000元，以及開辦4歲幼童就學補助等福利措施。此外私立幼兒園原本每年補助3萬元，今年8月1日起，針對加入準公共化托育的幼兒園，將提高到5萬4000元至6萬6000元不等的補助；而在設備補助方面，中央提出20至40萬元教學設備設施補助費，市府將對等加碼補助，提升幼兒園設備環境。

(中時 )