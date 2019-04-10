今天「2019台北米其林指南」正式揭曉摘星餐廳榜單。這次共有127間台北餐廳入圍，其中頤宮蟬聯三星寶座，18間餐廳獲一星評鑑、5間二星、24間「必比登推介」的夜市街頭小吃。

《米其林指南》已發行了超過1世紀，總銷量突破3,000萬本，1926年以星星建立了評鑑分級標準，是全世界發行歷史最久、評鑑地區最廣，被公認最具權威性的美食評鑑指南。經觀光局爭取，台灣自2018年被納入紅色米其林指南評鑑體系，史上第一本《台北米其林指南》更在去年問世，共110間餐廳入選，今年則是有117間台北餐廳入圍。

《2019台北米其林指南》名單：

●米其林一星餐廳：18家（值得停車一嘗的好餐廳）Impromptu by Paul Lee、logy、山海樓、台南擔子麵4家為新進榜的一星餐廳。

1、Impromptu by Paul Lee

2、logy

3、山海樓

4、台南擔子麵

5、大三元酒樓

6、大腕燒肉專賣店

7、教父牛排

8、金蓬萊台菜

9、謙安和

10、吉兆割烹壽司

11、L’ATELIER de Joël Robuchon侯布雄法式餐廳

12、Longtail

13、明福台菜海鮮

14、MUME

15、鮨野村壽司

16、隆鮨Sushi RYU

17、天香樓

18、雅閣

●米其林二星餐廳：5家（一流的廚藝，提供極佳的食物和美酒搭配，值得繞道前往，但價格偏高）

鮨天本為新進榜二星餐廳，RAW、態芮則是由一星晉升為二星，祥雲龍吟、請客樓維持二星評鑑。

1、RAW

2、鮨天本

3、態芮

4、祥雲龍吟

5、請客樓

●米其林三星餐廳：1家（完美而登峰造極的廚藝，可以享用手藝超絕的美食、精選的上佳佐餐酒、零缺點的服務和極雅致的用餐環境，但所費不貲）

1、頤宮中餐廳，維持三星寶座。

(中時電子報)