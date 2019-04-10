今天「2019台北米其林指南」正式揭曉摘星餐廳榜單。這次共有127間台北餐廳入圍，其中頤宮蟬聯三星寶座，18間餐廳獲一星評鑑、5間二星、24間「必比登推介」的夜市街頭小吃。
《米其林指南》已發行了超過1世紀，總銷量突破3,000萬本，1926年以星星建立了評鑑分級標準，是全世界發行歷史最久、評鑑地區最廣，被公認最具權威性的美食評鑑指南。經觀光局爭取，台灣自2018年被納入紅色米其林指南評鑑體系，史上第一本《台北米其林指南》更在去年問世，共110間餐廳入選，今年則是有117間台北餐廳入圍。
《2019台北米其林指南》名單：
●米其林一星餐廳：18家（值得停車一嘗的好餐廳）Impromptu by Paul Lee、logy、山海樓、台南擔子麵4家為新進榜的一星餐廳。
1、Impromptu by Paul Lee
2、logy
3、山海樓
4、台南擔子麵
5、大三元酒樓
6、大腕燒肉專賣店
7、教父牛排
8、金蓬萊台菜
9、謙安和
10、吉兆割烹壽司
11、L’ATELIER de Joël Robuchon侯布雄法式餐廳
12、Longtail
13、明福台菜海鮮
14、MUME
15、鮨野村壽司
16、隆鮨Sushi RYU
17、天香樓
18、雅閣
●米其林二星餐廳：5家（一流的廚藝，提供極佳的食物和美酒搭配，值得繞道前往，但價格偏高）
鮨天本為新進榜二星餐廳，RAW、態芮則是由一星晉升為二星，祥雲龍吟、請客樓維持二星評鑑。
1、RAW
2、鮨天本
3、態芮
4、祥雲龍吟
5、請客樓
●米其林三星餐廳：1家（完美而登峰造極的廚藝，可以享用手藝超絕的美食、精選的上佳佐餐酒、零缺點的服務和極雅致的用餐環境，但所費不貲）
1、頤宮中餐廳，維持三星寶座。
(中時電子報)
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