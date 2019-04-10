暴龍今天在客場120比100擊潰灰狼，以58勝24敗結束這個賽季，同時也將以東區第二的席位展開季後賽征程。華裔球星林書豪上場19分鐘51秒，留下了8分、4籃板、5助攻、1抄截的攻守數據。

BASKETBALL IS BEAUTIFUL pic.twitter.com/CbYFs7sDF0 — Toronto Raptors (@Raptors) 2019年4月10日

暴龍以2連勝畫下完美句點，季後賽首輪對手有可能是魔術或籃網，例行賽對戰籃網取得3勝1敗優勢，但與魔術交手4場2勝2敗平手，如果對戰魔術可得小心點。

暴龍靠著第二節的43比19攻勢逆轉首節落後2分的劣勢，進而取得22分的領先優勢，最終以20分之差輕鬆帶走勝利。

里歐納德貢獻20分、6籃板，范維利特16分、4助攻，季中才加盟的布策，從板凳席上出發10投7中，攻下15分、13籃板，季後賽可望獲得重用，西亞卡姆與諾曼鮑爾各10分。

林書豪上場遭到冷凍，此役雖然獲得上場機會，可惜依舊是8投僅中2，幸好在籃板與助攻上面做出了貢獻，努力爭取在季後賽有上場機會。

(中時電子報)