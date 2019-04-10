解放軍2架殲11型戰機於上月31日飛越海峽中線，進入我國海峽西南面空域。國台辦發言人馬曉光稍早表示，這是解放軍年度訓練計劃內的正常安排。此外，傳出有大陸網軍想收購臉書粉絲專頁，作為宣傳統一思想的媒介，馬曉光則說這些是自導自演假新聞。

解放軍2架殲11型戰機於上月31日飛越海峽中線，進入我國海峽西南面空域。對此，馬曉光回應，這是解放軍年度訓練計劃內的正常安排。

對於傳出有大陸網軍想要收購台灣社交媒體、粉絲專頁作為宣傳統一思想的媒介，馬曉光則說這訊息顯然都是自導自演的假新聞，他說他們炮製這類假新聞都是為了升高兩岸對抗，他說如此造假事件顯然低估兩岸民族，特別是台灣的判斷力。

馬曉光也提及，民進黨當局出於一黨一己之私，以各種手段幹擾限制兩岸交流合作，大肆進行政治操作，損害台灣同胞的利益。他說對於台灣民眾追求美好生活不僅橫加阻撓，而且口出惡言，甚至比作禽獸，充分說明民進黨根本沒有民生疾苦，心中完全沒有百姓福祉，暴露了他們踐踏人民利益的一貫立場，最終只會被人民所唾棄。

至於法學專家邵子平因取得中國大陸身份證，遭到內政部移民署廢除其台灣戶籍。馬曉光則批民進黨抱殘守缺，在涉及兩岸同胞的利益之間挖壕、築牆、斷路，嚴重傷害台灣民眾的利益。

(中時電子報)